Трамп готов отказаться от заключения ядерной сделки с Ираном

Трамп готов объявить о своей победе в Персидском заливе и даже отказаться от заключения ядерной сделки с Ираном. Как сообщает Wall Street Journal, единственное условие - Тегеран должен полностью открыть Ормузский пролив.

В Вашингтоне считают, что после недавнего уничтожения трех ключевых атомных объектов Исламская Республика вряд ли сможет восстановить свой ядерный потенциал в период президентства Трампа, а любые новые попытки будут обнаружены разведкой США.

Однако реальные переговоры зашли в тупик после того, как Иран выдвинул ряд требований. Тегеран настаивает на прекращении войны, полном снятии морской блокады, выводе войск США из региона, отмене санкций, разморозке иранских активов и выплате репараций.

В качестве демонстрации готовности к игре до победного конца Комитет по нацбезопасности парламента Ирана уже одобрил законопроект по управлению Ормузским проливом. Согласно документу, Иран планирует запретить проход судов, принадлежащих США, Израилю и другим "враждебным странам". Лишатся права прохода также гражданские и военные грузы, связанные с Израилем.