Трамп готовит против Ирана военную операцию под кодовым названием "Эпическая ярость"

США экстренно эвакуируют членов семей дипломатов из Саудовской Аравии и ряда стран Ближнего Востока. По данным американской разведки, угроза атак со стороны Ирана и йеменских хуситов вышла на критический уровень.

Частичное сокращение персонала также затронуло дипмиссии в Ливане, Иордании, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, а Пентагон начал скрытно перебрасывать в регион военный контингент.

На этом фоне Трамп заявил о подготовке новой масштабной операции под кодовым названием "Эпическая ярость". Ее цель - полный разгром ракетного потенциала Ирана и ликвидация его флота.

В Белом доме идут споры: Пентагон требует немедленных ударов, тогда как часть советников предлагает дождаться промежуточных выборов в Конгресс.

Тегеран в ответ уже пригрозил уничтожить критические кабели связи в Персидском заливе. Ситуация находится на грани открытого столкновения.