Дональд Трамп крайне заинтересован в трехсторонней встрече на саммите АТЭС, которая помогла бы ему укрепить позиции после выборов в Конгресс.

Сергей Чуев, политолог, завкафедрой Государственного университета управления (Россия):

"Эта встреча в основном нужна Трампу для того, чтобы продемонстрировать свое политическое влияние, свое влияние в плане принятия решений. Особенно после проигрыша на недавних выборах американскому президенту очень нужны подобные встречи, которые демонстрируют его в качестве хозяина положения. Но поскольку китайский и российский лидеры все-таки несколько по-другому смотрят на природу конфликта как в Иране, так и в Украине и имеют несколько иные интересы в отличие от США, скорее всего, это будет частично публичная, частично непубличная дискуссия, какие-то отголоски которой станут известны общественности".