Если разобраться в тревожных мировых событиях - блокировке торговых судов, военных конфликтах и бедственном положении людей - становится очевиден еще один возможный сценарий. Речь идет о Кубе.

В этом контексте слова Дональда Трампа звучат все более серьезно. Президент США дал понять, что хочет решить вопрос с Кубой до конца своего президентского срока. По мнению эксперта, за этим стоит давнее желание Вашингтона вернуть остров под свой контроль.

Александр Каргин, востоковед, политолог-американист (Россия):

"У США есть определенный вектор. Вектор политической мысли, который сформировался, по сути, практически 70 лет тому назад. Примерно 70 лет тому назад на Кубе произошла революция. Там сменилась власть. И Куба встала в некую оппозицию к Америке. С тех пор все президенты США старались вернуть Кубу в сферу своего влияния, но так или иначе им это не удавалось. И тот президент, у которого это получится, понятно, что войдет для части американского общества в такой зал славы".

Поскольку для Трампа вопросы славы и собственной значимости имеют особое значение, а его решения во многом продиктованы честолюбием, вероятность начала операции против Кубы сейчас крайне высока, уверен эксперт.