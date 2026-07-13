Трамп: Мы берем под контроль Ормузский пролив

США возьмут Ормузский пролив под свой контроль. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

"Мы берем под контроль Ормузский пролив. У них ничего нет", - сказал американский президент.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату. "Мы охраняли его просто так, а теперь собираемся охранять за плату", - отметил он.

Американский лидер сообщил, что 12 июля прошла встреча между Ираном и США, на которой были достигнуты определенные договоренности, но затем Тегеран запросил у Вашингтона поправки, которые американская сторона вносить отказалась.