Трамп на встрече с Зеленским анонсировал сделку по Украине

В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН прошли закрытые переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Перед их началом американский лидер успокоил общественность заявлением, что Европе не грозит война с Россией.

Однако он призвал бывшего британского премьера Кира Стармера быть гораздо осторожнее в риторике. Трамп подчеркнул, что Киев и Москва активно ищут решение кризиса, и объявил о возможности заключения масштабной сделки, детали которой он пока решил оставить в секрете.

Дональд Трамп, президент США:

"Что ж, я думаю, что они собираются заключить сделку, и я не хочу заранее говорить, в чем именно она заключается. Мы много обсуждаем это, в том числе и с президентом Путиным. И я думаю, что кое-что произойдет. Безусловно, они очень хорошие бойцы. На самом деле они могут собой гордиться. Как бы то ни было, посмотрим, что будет дальше, но это очень, очень способные люди и очень способное руководство".

Зеленский же объявил, что Украина готова к любому формату энергетического перемирия и согласна полностью прекратить удары по российским НПЗ, если Москва откажется от атак на украинскую энергетику.

Кроме того, он выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и выразил надежду, что Трамп сможет оперативно организовать эти трехсторонние переговоры.