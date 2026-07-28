Трамп на встрече с Зеленским намерен обсудить мирное урегулирование украинского конфликта

Глава киевского режима прибыл в Вашингтон. Борт Зеленского приземлился в США, где украинского гостя не встретил никто из американских представителей.

28 июля он встретится с Дональдом Трампом. Как сообщает Reuters, встреча будет сугубо "частной", короткой и пройдет за закрытыми дверями без прессы.

По данным чиновников, Трамп намерен обсудить мирное урегулирование конфликта. Однако у Киева другие приоритеты. Зеленский едет со старым списком требований: он будет просить боеприпасы для ПВО, завершение сделки по беспилотникам и, главное, лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot.

После аудиенции у Трампа Зеленский переместится в Капитолий, чтобы попытаться убедить американских сенаторов продолжить финансирование.