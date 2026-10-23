Трамп намерен 26 октября переименовать Атлантический океан в Американский

Президент США Дональд Трамп заявил, что 26 октября намерен переименовать Атлантический океан в Американский. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

"Дамы и господа, рад объявить, что утром в понедельник мы переименуем Атлантический океан в Американский", - сказал Трамп.

Он также вновь озвучил инициативу назвать Ормузский пролив проливом Трампа.

Ранее американский лидер уже переименовывал географические объекты. Указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив был подписан 21 января 2025 года, в первый день его второго президентского срока, а 27 августа 2026 года появился еще один указ - о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка".

По словам Трампа, после переименования залива и озера США пока не хватает собственного океана и реки.

Американский лидер уже высказывал идею переименовать Атлантический или Тихий океан в честь себя или Америки, добавив, что это необходимо сделать, "пока он не ушел".

Фото: pexels.com