Администрация Дональда Трампа сообщила европейским и украинским представителям о стремлении заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой до января, когда демократы получат контроль над Конгрессом США, пишет Financial Times.

По словам его источников, американский президент может обсудить способы завершения конфликта с европейскими лидерами на саммите G20 в Майами 14-15 декабря.

Сам глава Белого дома сообщил: значительная часть времени трехсторонней встречи лидеров Китая, России и США была посвящена урегулированию конфликта в Украине.

Трамп заявил, что "есть вполне реальный шанс" добиться его завершения. Он не желает обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины до заключения соглашения по мирному урегулированию.