США ищут новые источники обогащения. Как сообщает Bloomberg, Трамп готовит очередной удар по мировой торговле, прикрываясь заботой о правах трудящихся.

Уже на этой неделе Белый дом планирует ввести новые пошлины в размере от 10 до 12,5 % против 60 стран, включая государства Евросоюза, Китай, Великобританию и Канаду. Поводом для такого шага в Вашингтоне называют борьбу с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Однако эксперты видят причину в другом. На этой неделе истекает срок прежних 10-процентных глобальных тарифов, которые Верховный суд США признал незаконными, и теперь Белому дому срочно потребовался благородный предлог, чтобы продолжить наживаться на конкурентах.