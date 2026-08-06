Трамп назвал Джей Ди Вэнса своим преемником

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего преемника. Глава Белого дома отметил, что хочет видеть нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на высший государственный пост на выборах в 2028 году. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Такое заявление американский лидер сделал во время закрытой встречи со спонсорами в Овальном кабинете Белого дома. При этом советники президента подчеркивают, что мнение Трампа может и поменяться.