Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" и сделал ставку на Турцию

Саммит НАТО в Анкаре, по мнению эксперта, запомнится тремя ключевыми противоречиями, которые подорвали монолит Альянса. Главный триггер - иранская кампания, где Трамп остался без поддержки союзников. Второе - украинский вопрос, где Европа требует оружия, а Зеленский используется как рычаг давления на американского президента. Третье - экономика: даже 2 % ВВП на оборону даются Европе с трудом, а милитаризация Польши и Прибалтики финансируется за счет займов. На этом фоне Трамп сделал ставку на Турцию, отменив санкции и возобновив военное сотрудничество, назвав остальной Альянс "бумажным тигром". Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Первое и главное противоречие, по словам эксперта, - иранская кампания. "Такого разочарования у Трампа еще не было. Союзники рядом, а никто не помогает. Мало того, препятствуют логистике", - заявил военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский. Американский президент приехал в Анкару "провести разборки" за то, что союзники голословно поддержали его в иранском конфликте, а затем "сникли". Тыл, который должны были обеспечивать члены НАТО, оказался не готов.

Второе противоречие - Украина. Европа хочет продолжения конфликта до "победы" и требует от США оружия. При этом Зеленский используется как рычаг давления на Трампа. "Они даже убрали его с повестки дня - ни выступлений, ничего. Зеленский выступил на форуме оборонных инициатив членов НАТО, где озвучил свои желания: вступление в НАТО, ракеты. Это второе основное противоречие", - пояснил эксперт.

Третье противоречие - финансы. Европа с трудом достигает даже 2 % ВВП на оборону, а Польша и Прибалтика тратят до 5 %, но за счет займов и Европейского фонда мира. "Польская милитаризация финансируется в основном за счет Европейского фонда мира. Основные экономики Европы не могут позволить себе таких трат без социально-экономических потрясений", - отметил Александр Тиханский.

На этом фоне Трамп сделал ставку на Турцию. Еще до саммита он заявил, что едет в Анкару только из-за встречи с Эрдоганом. Он отменил санкции против Турции, возобновил программу F-35, пообещал поставку двигателей для турецкого перехватчика. "Трамп заявил, что с друзьями санкций не должно быть. Он увидел сильного лидера с мощной армией. Турция не участвовала в конфликте США и Израиля с Ираном, и за это он благодарен", - сказал аналитик. Турция, по его словам, теперь важнее как посредник в переговорах с Ираном, чем весь остальной Альянс, который Трамп назвал "бумажным тигром".