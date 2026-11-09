Трамп назвал Рубио возможным кандидатом в президенты США

Американский лидер Дональд Трамп намекнул, кто может побороться за Белый дом на следующих выборах.

В интервью телеканалу CBS News американский лидер назвал сенатора Марко Рубио возможным кандидатом в президенты США в 2028 году.

На вопрос журналистов о том, кого, помимо вице-президента Джей Ди Вэнса, он готов поддержать, Трамп подчеркнул, что в Республиканской партии сейчас потрясающий выбор ярких лидеров, но отдельно выделил именно Рубио, назвав его "замечательным".

При этом действующий глава государства отметил, что в его шорт-листе есть и много других достойных политиков, с которыми у него прекрасные отношения, но раскрывать их имена раньше времени он не планирует.