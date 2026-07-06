Трамп назвал телефонный разговор с Путиным хорошим

Дональд Трамп полагает, что мир в Украине "намного ближе", чем в настоящее время принято думать. По словам Трампа, стороны уже близки к достижению итоговых соглашений.

В Овальном кабинете американский президент также сообщил журналистам, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным "прошел хорошо".

Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон сейчас ведет активные переговоры и с Москвой, и с Киевом. Он добавил, что планирует обсуждать эту ситуацию на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля.