Трамп не планирует продлевать меморандум о взаимопонимании с Ираном

Трамп заявил, что не планирует продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу накануне. По его словам, Тегеран не готов идти на условия Вашингтона.

Хозяин Белого дома допустил сценарий обострения конфликта и вновь повторил, что американские военные де-факто контролируют Ормузский пролив, который, по его мнению, должен быть провозглашен территорией США.

Накануне саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщил, что США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие. Позже Reuters опровергло эти данные.

Также агентство сообщило, что Тегеран пригрозил прорвать морскую блокаду США, если переговоры по мирному урегулированию провалятся в ближайшие недели. По словам источника, Иран решил перейти от оборонительной политики к "полностью наступательной": Тегеран готов к "принятию трудных решений" и соответствующим действиям.

Фото ТАСС