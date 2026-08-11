Трамп обвинил Байдена в истощении арсеналов США из-за поставок боеприпасов Украине

Украинский конфликт значительно повлиял на состояние американских арсеналов, считает президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что у США сократились запасы боеприпасов не из-за его войны с Ираном, а из-за предыдущего президента страны Джо Байдена, который отдал их Киеву на сумму 300 млрд долларов. При этом американский лидер сказал, что также поставляет Украине боеприпасы, но за деньги и через Европейский союз. На прошлой неделе Трамп уже говорил, что отказал Украине в поставках ракет Patriot из-за сокращения запасов в результате действий Байдена.

Фото: РИА Новости