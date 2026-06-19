Трамп обвинил иранскую сторону в срыве переговоров в Швейцарии

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в срыве встречи в Швейцарии. Ранее появилась информация о том, что технические переговоры между США, Ираном, Катаром и Пакистаном, которые должны были состояться 19 июня, отложены.

Хозяин Белого дома написал в своей соцсети, что Вашингтон выполнит договоренности с Тегераном о 60-дневном сроке для проведения переговоров, однако Иран не получит никаких денег, "даже 10 центов". Официальной реакции иранских властей на заявления американского лидера пока не последовало.