Трамп объявил о временной приостановке морской операции в Ормузском проливе
Американский "Проект Свобода" по обеспечению судоходства в Ормузском проливе временно приостановлен. О решении объявил Трамп, пояснив, что пауза введена по просьбе ряда стран, включая Пакистан, для оценки шансов на подписание финального соглашения с Тегераном.
При этом американская морская блокада пролива сохраняется. Президент США также выразил уверенность в победе, заявив, что Тегеран должен поднять белый флаг, подчеркивая, что текущее затишье - лишь краткосрочный шанс для дипломатии.
Дональд Трамп, президент США:
"У Ирана нет никаких шансов. Они это знают, они говорят мне об этом, а потом выступают по телевизору и заявляют, как хорошо у них все идет. У них нет военно-морских сил, они полностью уничтожены. У них нет ВВС, нет противовоздушной обороны. У них нет радаров, у них нет лидеров. Лидеры уничтожены, все уничтожено".
В самом Тегеране новые выпады Белого дома пока не комментировали. Однако ранее спикер иранского парламента обвинил Вашингтон в подрыве безопасности судоходства из-за нарушений режима прекращения огня.