Трамп объявил торговую войну швейцарским часам

Трамп нашел нового главного врага американской экономики - швейцарские часы. Президент США пригрозил полностью заблокировать импорт из конфедерации, заявив, что швейцарские товары и хронометры Америке и даром не нужны.

Трампа возмутил профицит торгового баланса Берна в 40 млрд долларов, который Вашингтон якобы приносит европейцам "на блюдечке". По логике Белого дома, сытая Швейцария держит низкие процентные ставки исключительно за счет американских спонсоров.

Эксперты при этом отмечают, что под удар тарифных ограничений попадает ключевой сектор швейцарской роскоши, для которого рынок США является приоритетным.