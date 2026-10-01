Трамп объявил войну комарам и клещам

Трамп объявил войну инвазивным комарам и клещам в Вашингтоне. Президент США подписал исполнительный указ.

Он предписывает профильным ведомствам разработать стратегию ликвидации вредителей. Согласно документу, Белый дом требует к 2028 году сократить популяцию чужеродных видов комаров на землях федеральной юрисдикции Вашингтона минимум на 90 %, а численность клещей уменьшить наполовину. Речь - об азиатских тигровых и желтолихорадочных комарах, которые переносят опасные вирусы.

Что интересно, Трамп запретил применять токсичные пестициды. Программа делает ставку исключительно на биотехнологии. Уничтожать насекомых будут нехимическими методами, включая запуск стерильных самцов и продвинутую генную инженерию.