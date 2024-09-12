Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опасается, что третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы из-за политики американского правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на медиакомпанию RSBN.

По мнению политика, беспокойство вызывают ближайшие четыре месяца. Трамп еще раз пообещал, что если победит на выборах, то сможет урегулировать конфликт в Украине и хаос на Ближнем Востоке.