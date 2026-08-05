Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет к комплексам Patriot

Трамп отказал Зеленскому в поставке новых ракет для систем Patriot. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений в Овальном кабинете.

Так, в материале уточняется: хозяин Белого дома отклонил просьбу Киева предоставить сотни ракет-перехватчиков. Американский президент сослался на то, что зенитные ракеты-перехватчики нужны самим американцам из-за военной кампании против Ирана.