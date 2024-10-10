Трамп отказался от теледуэли с Харрис

До президентских выборов в США остается менее месяца.

Прогнозы аналитиков относительно исхода президентской гонки постоянно меняются. По данным свежего соцопроса, Трамп опережает свою соперницу от демократов в двух колеблющихся штатах: Мичигане и Висконсине.

Также стало известно, что нового раунда дебатов не будет. 45-й президент США заявил, что не собирается участвовать в них, несмотря на рост его популярности в предвыборных опросах.