Трамп отказался от возобновления войны с Ираном

Трамп отказался от идеи возобновить полномасштабные удары по Ирану, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, после обмена ударами в конце июня президенту США представили варианты авиаударов по Ирану, однако Трамп их не поддержал. Он пришел к выводу, что дальнейшая эскалация может сорвать переговоры и снизить шансы на достижение соглашения по иранской ядерной программе. При этом в случае нарушения достигнутых договоренностей глава Белого дома допускает нанесение точечных ударов.