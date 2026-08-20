Трамп отказывается от войны в пользу санкций против Ирана

Соединенные Штаты отказались от идеи крупной военной операции против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены объявить персам экономическую войну. По его словам, это будет изоляция беспрецедентных масштабов.

"Мы приготовили им совершенно драконовские санкции и посмотрим, что будет. Сейчас пролив открыт. Много кораблей проходит через него. Морская блокада оказалась чрезвычайно эффективной. Ни одно судно не проникло в Иран, хотя они обходят иногда наши кордоны. Но посмотрим, что будет. Либо все будет очень хорошо, и цены на нефть упадут как камень, либо мы продолжим делать то же самое, что и сейчас. Знаете, они говорили "350 долларов за баррель", но сегодня цена - 84-85 долларов. Но произошло и другое. Нашлись альтернативы, о которых раньше даже не думали: Техас, Аляска, Луизиана, строится рекордное количество трубопроводов. Я думаю, что Ормузский пролив уже не будет таким важным, как раньше", - отметил президент США.

Стало известно, что американцы наладили тайный маршрут через Ормуз, которым ежедневно проводят десятки танкеров. По самым осторожным оценкам, таким образом удается вывезти из Персидского залива около 10 млн баррелей в сутки (это составляет около половины довоенных объемов).

О том, что проводка судов осуществляется тайно, утверждают информагентства. Не совсем понятно, как это возможно, ведь ширина Ормузского пролива составляет всего лишь десятки километров.

Половинчатое решение проблемы заблокированного иранцами Персидского залива пока заметным образом на положении мировой и американской экономики не сказывается. Стоимость галлона автомобильного горючего в США перевалила за 4 доллара и стремительно приближается к 5.

Несколько часов назад совокупный долг Соединенных Штатов превысил 40 трлн долларов. С конфликтом на Ближнем Востоке это тоже связано, хотя и косвенно. Америка вынуждена наращивать свои кредитные обязательства в том числе и из-за хаоса на международных рынках.