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Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
Тарифная война Америки с Европой получила отсрочку. Дональд Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на европейские товары до 9 июля. Президент США после разговора с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен согласился сдвинуть дату для достижения соглашения.
Дональд Трамп, президент США:
"Она позвонила мне и попросила о продлении. Фон дер Ляйен сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам. Они должны это сделать. Я согласился перенести дату на 9 июля. Это тот день, который она запросила, и сказала, что мы быстро соберемся вместе и посмотрим, сможем ли мы что-то придумать".
Впрочем, если договориться не удастся, Евросоюз ждут не лучшие времена. Согласно данным Института германской экономики, импортные пошлины США в размере 50 % на товары из ЕС к концу 2028 года только Германии обойдутся в 200 млрд евро. А в случае введения ответных пошлин ущерб возрастет до 250 млрд.