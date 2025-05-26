Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС

"Она позвонила мне и попросила о продлении. Фон дер Ляйен сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам. Они должны это сделать. Я согласился перенести дату на 9 июля. Это тот день, который она запросила, и сказала, что мы быстро соберемся вместе и посмотрим, сможем ли мы что-то придумать".