Трамп оценил итоги переговоров с Зеленским

В США подводят итоги встречи Дональда Трампа и Зеленского. Она прошла в главном обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго американского лидера во Флориде.

После короткого интервью для журналистов началась закрытая часть переговоров, которая продолжалась около двух часов.

Дональд Трамп заявил, что разговор прошел отлично и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. Нерешенными остаются один-два пункта.

Дональд Трамп, президент США:

"Если смотреть в целом, можно сказать 95 %, но я не люблю оперировать процентами, я просто считаю, что у нас все идет очень хорошо. Мы действительно можем быть очень близки к результату. Остаются один-два крайне сложных, "колючих" вопроса, но в целом дела продвигаются уверенно. Сегодня мы сделали большой шаг вперед, хотя на самом деле основной прогресс был достигнут за последний месяц. Это не процесс одного дня - все гораздо сложнее".

Также по итогам встречи Трамп отметил, что Украине лучше заключить соглашение сейчас, иначе она потеряет еще землю и людей. Европе же придется взять на себя значительную роль в гарантиях безопасности Украины. В ближайшее время будет продолжена работа групп, которые будут обсуждать условия соглашения. При этом главные вопросы, среди которых вывод ВСУ из Донбасса, выборы и признание Украиной уступок территорий, публично не были оговорены. Все осталось либо за закрытыми дверьми, либо на тех же позициях, что и до встречи.