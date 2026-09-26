Трамп отверг план Ирана о прекращении огня

Все закулисные ирано-американские переговоры последних нескольких дней оказались, по всем приметам, безрезультатными. Как сообщает "The Wall Street Journal", Дональд Трамп отверг все мирные предложения Ирана и приказал готовиться к возобновлению бомбардировок. Произойдет это уже в ноябре сразу после того, как завершатся промежуточные выборы в Конгресс США.

Тегеран, в свою очередь, угрожает полностью парализовать всякое авиасообщение на Ближнем Востоке. Это станет ответом на объявленный американцами запрет на перелеты иранских компаний.

Ранее СМИ сообщали о том, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке имели место какие-то контакты между представителями Тегерана и Вашингтона. Иранцы будто бы обещали разблокировать Ормузский пролив, если США прекратят блокаду портов. Судя по всему, договориться не удалось, и стороны готовятся к дальнейшей эскалации конфликта.