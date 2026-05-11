logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Трамп отверг условия Тегерана по прекращению войны

Ясности опять нет. Трамп официально отклонил встречные предложения Ирана по урегулированию конфликта.

Премьер-министр Пакистана, выступающий посредником в переговорах, подтвердил получение иранского плана, однако в Белом доме его сочли неприемлемым.

По информации СМИ, ключевой спорный момент - судьба иранской ядерной программы. Вашингтон требует отказа от создания ядерного оружия, демонтажа части ядерных объектов и запрета на обогащение урана сроком на 20 лет.

Иран в ответ предложил сначала прекратить боевые действия и начать 30-дневные переговоры. Тегеран также готов частично вывезти запасы высокообогащенного урана в третью страну и постепенно открыть Ормузский пролив в обмен на снятие санкций и ограничений.

Разделы:

В миреСША

Теги:

Ближний ВостокСШАДональд Трамп