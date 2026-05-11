Трамп отверг условия Тегерана по прекращению войны

Ясности опять нет. Трамп официально отклонил встречные предложения Ирана по урегулированию конфликта.

Премьер-министр Пакистана, выступающий посредником в переговорах, подтвердил получение иранского плана, однако в Белом доме его сочли неприемлемым.

По информации СМИ, ключевой спорный момент - судьба иранской ядерной программы. Вашингтон требует отказа от создания ядерного оружия, демонтажа части ядерных объектов и запрета на обогащение урана сроком на 20 лет.