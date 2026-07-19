Трамп планирует исключить из списка организаторов чемпионата мира по футболу Канаду и Мексику

Соединенные Штаты готовы забрать себе проведение будущих футбольных чемпионатов мира, полностью исключив из списка организаторов - Канаду и Мексику. Об этом заявил Трамп.

Глава Белого дома назвал решение допустить соседей к организации турнира 2026 года проявлением своего "великодушия", подчеркнув, что впредь Вашингтон планирует "выбирать только себя". Примечательно, что спортивное руководство в лице президента ФИФА демонстрирует послушание.

Инфантино не только назвал завершающийся турнир "величайшим успехом благодаря Трампу", но и фактически пошел на беспрецедентный шаг, отменив по звонку из Вашингтона дисквалификацию американского игрока. Трамп уверяет, что президент ФИФА его идеи уже одобрил.