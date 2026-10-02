Трамп подтвердил проработку постоянной военной базы США в Польше

США вплотную приблизились к созданию крупнейшего военного плацдарма на восточном фланге НАТО. Накануне Трамп подтвердил, что Белый дом активно изучает вопрос строительства постоянной американской базы в Польше.

"Мы рассматриваем этот шаг, и это может произойти очень скоро", - заявил американский лидер журналистам, заинтриговав намеком, что окончательное решение уже тайно принято.

Ранее Трамп распорядился дополнительно направить в республику 5 тыс. военнослужащих в знак поддержки своего союзника.

Сейчас контингент Пентагона в Польше насчитывает около 10 тыс. солдат, но размещены они в основном на ротационной основе. Переход к стационарному Варшава ждет до конца 2026 года.

Польша уже заявляла о готовности разместить до 15 тыс. американских военных на постоянной основе.