Трамп похвастался победой над Ираном

Соединенным Штатам больше не нужна сделка с Ираном. Об этом громко заявил хозяин Белого дома.

"Эти дни давно ушли. У нас иранские деньги - сотни миллиардов долларов. И у нас их пролив", - пояснил Дональд Трамп. Днем ранее он объявил, что Вашингтону нужна полная победа над Ираном.

В середине июня 2026 года стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. Де-факто конфликт остается неразрешенным. Недавно Тегеран пригрозил ударами по удаленным американским базам в случае новой атаки США.