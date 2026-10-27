Трамп пообещал 1 млн долларов за сведения о фальсификациях на выборах

В США полным ходом идет голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Последним и главным днем станет 3 ноября.

К настоящему моменту избирательные участки посетили 30 млн американцев. Прогнозы насчет исхода электорального процесса социологи делают самые разные. Но все сходятся в том, что позиции республиканцев в парламенте серьезно ослабнут.

Трамп бросил на стол новый козырь. Белый дом пообещал 1 млн долларов за сведения, которые помогут разоблачить мошенников и фальсификаторов. И если Трампу удастся получить доказательства, это нанесет серьезный удар по позициям его соперников.

Фото ТАСС