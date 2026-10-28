Трамп пообещал признать честные итоги выборов в Конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет любые результаты промежуточных выборов в Конгресс, если голосование будет честным. Американский лидер также добавил, что сможет работать с оппозицией, если она получит контроль над законодательным органом.

Накануне Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу сетевых сервисов, поскольку подверглась хакерской атаке. На сайте комиссии сообщается, что ее электронная система приема документов временно не работает. Уточняется, что специалисты "активно работают" над ее восстановлением.

Ранее Дональд Трамп пообещал выплатить по 1 млн долларов каждому, кто сообщит о фальсификациях и подтасовках на выборах в США.