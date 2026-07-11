Дональд Трамп пообещал разбомбить Иран в случае своей гибели. Так американский президент прокомментировал полученные данные от израильской разведки о возможном покушении на него.

По его словам, сейчас у Тегерана таких планов нет, но руководство страны давно хочет его смерти. На случай такого расклада глава Белого дома оставил инструкции: Вашингтон выпустит тысячи ракет по Ирану.

В СМИ появилась информация о возможном возвращении сторон к диалогу: 12 июля в Пакистане вероятно встретятся делегации Ирана и США. Исламабад подтвердил готовность и впредь быть посредником между сторонами ближневосточного конфликта.

О повестке потенциальных переговоров деталей не приводится. Со стороны Вашингтона уже прозвучали новые ультиматумы. США требуют от Ирана сегодня же признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника. В случае игнорирования этого требования успех дипломатического процесса будет поставлен под сомнение. Помимо этого условия, Вашингтон требует вывоза обогащенного урана из Ирана.

Фото ТАСС