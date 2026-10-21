Трамп поставил Зеленскому ультиматум о немедленном завершении конфликта

Трамп фактически поставил Зеленскому ультиматум о немедленном завершении конфликта. Выступая перед репортерами, американский президент заявил, что США вложили в Украину колоссальные средства, но взамен американские налогоплательщики не получили абсолютно ничего, кроме скорби, смертей и колоссальных финансовых убытков. Трамп подчеркнул, что Киев обязан захотеть заключить мирное соглашение, предупредив: если Зеленский откажется от сделки прямо сейчас, ситуация для него станет "очень плохой".

Дональд Трамп, президент США:

"Послушайте, мы дали Украине колоссальные объемы. Мы не получили ничего взамен, кроме дорогого дизеля. Мы дали, возможно, больше денег Украине за эти годы, чем почти кто-либо другой - сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получили обратно, и американские налогоплательщики от этого устали. Мы хотим, чтобы Зеленский заключил сделку. Он может заключить сделку. Он мог заключить сделку два года назад - гораздо более выгодную. Возможно, лучше, чем он может заключить сейчас. Но ему придется захотеть пойти на сделку, потому что я не думаю, что его народ будет терпеть это дальше".

Описывая положение на фронте, глава Белого дома признал превосходство Москвы. Трамп добавил, что от украинского конфликта смертельно устали не только в Вашингтоне, но и в самой Европе, которая больше не в состоянии спонсировать Киев.