Трамп потребовал от Ирана выплаты компенсации за гибель американских солдат
Автор:Редакция news.by
Трамп выдвинул новые условия переговоров с Ираном. Он потребовал от Тегерана выплаты компенсаций за гибель американских военнослужащих.
Данный шаг стал ответом на запрос Тегерана о возмещении ущерба за последние пять месяцев конфликта. Трамп отказался выплачивать деньги Ирану и распорядился выдвинуть встречные требования.
Вашингтон намерен взыскать средства за всех погибших и раненых американцев за последние 50 лет. Глава Белого дома уже приказал включить эти пункты в повестку любых будущих встреч.