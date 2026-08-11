Трамп потребовал от Ирана выплаты компенсации за гибель американских солдат

Трамп выдвинул новые условия переговоров с Ираном. Он потребовал от Тегерана выплаты компенсаций за гибель американских военнослужащих.

Данный шаг стал ответом на запрос Тегерана о возмещении ущерба за последние пять месяцев конфликта. Трамп отказался выплачивать деньги Ирану и распорядился выдвинуть встречные требования.

Вашингтон намерен взыскать средства за всех погибших и раненых американцев за последние 50 лет. Глава Белого дома уже приказал включить эти пункты в повестку любых будущих встреч.