Трамп потребовал от стран Персидского залива компенсировать расходы США на их защиту от Ирана

Президент США рассчитывает получить возмещение расходов за защиту стран Персидского залива от угроз со стороны Ирана. Такое заявление сделал Трамп, общаясь с прессой по поводу возобновления ударов по Исламской Республике.

Дональд Трамп, президент США:

"Я хочу получить компенсацию, потому что мы защищаем очень богатый регион. Мы тратим деньги, поэтому мы сделали так, что нам будут возмещать расходы за обеспечение безопасности. Платить будут те государства, которым мы помогаем. Посмотрите, к примеру, на эти страны: Саудовская Аравия, ОАЭ. И есть еще Катар и другие".

Трамп официально уведомил конгресс, что США снова находятся в состоянии войны с Ираном. Это дает Белому дому возможность использовать военную силу против Исламской Республики еще 60 дней без одобрения законодателей.

Ночью 14 июля стороны вновь обменялись ударами. Как заявил американский президент, их цель - уничтожить военные возможности Ирана в районе Ормузского пролива и лишить Тегеран контроля над этой стратегической артерией. При этом Трамп все еще считает возможной сделку с Исламской Республикой.