Трамп предложил планы урегулирования конфликтов для Ирана и Палестины

Обнадеживающие новости приходят с Ближнего Востока. Как сообщают американские СМИ, президент Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о прекращении боевых действий в секторе Газа в течение ближайших двух недель.

Есть примечательные перемены и в вопросе иранской ядерной программы. Вашингтон, как сообщается, предлагает Тегерану реализовывать энергетические атомные проекты при поддержке зарубежных инвесторов, которые выделят Ирану 30 млрд долларов. Это в случае реализации гарантирует хозяйственные нужды Ирана и защитит страну от подозрений в создании собственной атомной бомбы.