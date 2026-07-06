Трамп превращает НАТО в коммерческий проект

Трамп превращает НАТО в "денежный станок". Как пишет Politico, президент США перестроил альянс под свои интересы, фактически превратив его в инструмент для зарабатывания денег. Трамп заставил страны НАТО резко увеличить собственные оборонные расходы и активно вкладывать средства в американское оружие, включая поставки для Украины.

Такой прагматичный подход ослабил связи, которые когда-то удерживали блок единым, превратив его в организацию, в которой национальные интересы преобладают над общими идеалами.

Тема оборонных расходов станет основной на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля.