Трамп принял решение остановить удары по Ирану

На ближневосточном фронте пока затишье. Как пишет Axios, в центральном командовании Вооруженных сил США рекомендуют приостановить удары, поскольку они достигли предела своей эффективности.

По данным источников, эта позиция повлияла на решение Трампа прекратить бомбардировки. Президент США впервые за две недели приказал военным остановить огонь и не атаковать иранские объекты на южном побережье.

При этом эксперты подчеркивают, дальнейшие налеты бессмысленны без перехода к крупным боевым операциям. Кроме того, военные предупредили Белый дом об острой нехватке ракет-перехватчиков ПВО, необходимых для защиты американских войск и союзников в регионе.