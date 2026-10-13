Трамп признал, что США не надо было ликвидировать руководство Ирана. Сейчас администрация просто не понимает, с кем она имеет дело в Тегеране.

"Возможно, мы зашли слишком далеко в отношении руководства, потому что теперь уже не понимаем, с кем, черт возьми, имеем дело", - заявил американский лидер 12 октября на митинге в штате Огайо, в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США.

В середине июня 2026 года Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, который должен был запустить процесс мирного урегулирования. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации.

Тогда же Иран объявил, что Ормузский пролив останется закрытым до окончания американского вмешательства в регионе. Вашингтон, в свою очередь, возобновил морскую блокаду Ирана.