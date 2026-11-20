Западные СМИ пристально следили за общением Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае. Газета Wall Street Journal назвала их встречу признаком конца однополярного мира.

Судя по всему, в Вашингтоне уже переходят от слов к делу. Как пишет Politico со ссылкой на президента Финляндии Стубба, Трамп в телефонном разговоре посоветовал европейцам выходить на прямой контакт с лидером России и жестко раскритиковал Старый Свет за бесконечную накачку Киева деньгами.

О том, что Белый дом настроен свернуть военные поставки, заявил и спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер, спецпосланник президента США:

"Производство вооружений - очень небольшой процент промышленности по сравнению с размером американской экономики. Ничто не порадовало бы президента Трампа больше, чем ее сокращение на благо мира во всем мире. Думаю, занимаясь урегулированием этих войн, лишь острее понимаешь, насколько ужасна война. Война - это ситуация, в которой проигрывают все, а мир приносит выгоду всем. И если удастся найти способ направлять ресурсы не на закупку оружия, а на другие цели, это будет замечательно".

Вот только в Берлине сигнал Вашингтона упорно игнорируют. По итогам сбора "коалиции желающих" Зеленский отверг идею прямого диалога европейцев с Москвой и снова потребовал ввести в Украину военный контингент.

Канцлер Германии и вовсе устроил перформанс с раздачей кусков Берлинской стены и назвал саммит в Китае "обычной фотосессией".

Также Мерц пообещал и дальше заливать конфликт деньгами, но тут же оговорился, что при прогрессе на переговорах с Россией могут начать снимать санкции.

На деле же европейцы и НАТО лишь утвердили новые многомиллиардные вливания: Киев получит кредит от ЕС на 90 млрд евро до конца 2027 года, а также по 70 млрд евро военной помощи от альянса в 2026 и 2027 годах.