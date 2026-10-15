Дональд Трамп призвал расстреливать предателей за разглашение государственной тайны. Президент США обвинил крупнейшие американские СМИ, включая New York Times и CNN, в публикации секретных данных о передвижении бомбардировщиков США на Ближнем Востоке. По словам Трампа, из-за этих утечек Иран заранее подготовился к их прибытию.

Дональд Трамп, президент США:

"Они туда отправились, и их там ждали. Знаете, кто-то слил информацию, какая-то мерзкая сволочь. Его надо посадить в тюрьму и расстрелять".

Эти люди десятилетиями пытаются читать всему миру лекции о гуманизме и правах человека. Но как резко меняется риторика, когда речь заходит о вопросах национальной безопасности.