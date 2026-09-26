Трамп против СМИ: Белый дом в войне с журналистами отступает, но не сдается

Дональд Трамп вновь обвинил Си-эн-эн и другие ведущие телеканалы США в тиражировании фейков. Американский президент выразил также удивление в связи с тем, что он вынужден пускать некоторых журналистов в Белый дом - ведь они доброго слова о национальном лидере не сказали, хотя тот честно победил на выборах.

Трамп распорядился лишить аккредитации при администрации президента представителей Си-эн-эн, издания Politico и ряда других СМИ. Это решение тут же было обжаловано в суде, и вердикт оказался не в пользу Трампа. Белый дом обязали вернуть аккредитацию отлученным от пула журналистам. Это судебное решение Трамп нехотя исполнил, но его война с медиа продолжается.

Теперь президент США не пускает представителей Си-эн-эн на борт своего самолета.