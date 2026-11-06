Трамп провел совещание по Ирану

Дональд Трамп провел первое после промежуточных выборов в Конгресс совещание по Ирану, сообщает Axios.

Как стало известно изданию, президент США не хочет разрушать Исламскую Республику, однако не исключает возобновления ударов. Одним из признаков подготовки к новой атаке может стать переброска на Ближний Восток третьей авианосной группы. Она прибудет в регион к середине ноября.

Кроме того, военные источники сообщили, что командование завершает подготовку к возобновлению крупных боевых операций, хотя новых указаний из Белого дома пока не поступало. Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает три варианта: нанести новые удары, продолжить экономическое давление на Тегеран или заключить сделку.

Как пишет Reuters, демократы, получившие большинство в Конгрессе, намерены добиваться прекращения войны. Для этого они могут сокращать оборонные расходы и блокировать назначения в администрации, чтобы вынудить Трампа получать согласие законодателей на продолжение боевых действий.