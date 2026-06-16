Президент США Дональд Трамп назвал "абсолютным безумием" действия администрации Барака Обамы по вооружению Украины на 350 млрд долларов. "Голубь мира" прямо обвинил своих предшественников-демократов в скрытом финансировании и долгосрочном разжигании конфликта в регионе за счет бюджета США.

Трамп подчеркнул, что Штаты находятся за тысячи миль от зоны конфликта, и тратить бюджетные деньги - это преступление. Особенно если это безвозмездно.

Теперь халявная лавочка закрыта. Трамп перевел все на "деньги". За американское оружие теперь платит Евросоюз, и, видимо, всех все устраивает. Пресса уже спорит, не оговорился ли Трамп, перепутав миллионы с миллиардами, или намеренно вскрыл тайные архивы демократов, ведь скоро промежуточные выборы.