Трамп рассказал о разговоре с европейскими лидерами

Похоже, меняется вся риторика США. Дональд Трамп призвал Зеленского наконец-то реалистично смотреть на конфликт. По его словам, большинство украинцев хотят урегулирования ситуации, при этом отсутствие выборов заставляет задавать вопросы о демократичности страны. Прошелся Трамп и по европейским лидерам, которые то и дело вставляют палки в колеса мирного процесса. Политик заявил, что ранее состоявшийся разговор с европейцами проходил в довольно жестких формулировках.

"Лидеры Франции, Германии и Великобритании - все они очень хорошие лидеры, мои очень хорошие друзья. И мы обсуждали Украину в довольно резких выражениях. Посмотрим, что произойдет. Я имею в виду, что мы ждем ответов, прежде чем двигаться дальше. Вы знаете, мы не тратим никаких денег на Украину. В основном мы продаем ракеты и все остальное НАТО, и альянс платит нам. А потом они распределяют это, кому хотят. Я думаю, они в основном распределяют это Киеву. Но мы не тратим деньги".