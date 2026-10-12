Америке нужны партнеры, а Киев просит только оружие и деньги, при этом действовать в интересах Вашингтона не желает.

Трамп разочаровался в Зеленском. Америке нужны партнеры, а Киев просит только оружие и деньги, при этом действовать в интересах Вашингтона он не желает.

Владимир Олейник, член совета международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Трамп и его ближайшее окружение определили статус Зеленского как врага. Он прямо сказал, что он идет против интересов не просто Америки, а аграриев, дальнобойщиков и так далее, не поддерживая план Трампа. Дело в том, что Россия для США - это стратегический партнер. Есть вместе над чем поработать. А над чем можно поработать с Зеленским? Только дай деньги и оружие. Поэтому Трамп сказал, что Зеленский является главным препятствием по урегулированию данного конфликта. Он об этом говорил в прошлом году. Он сегодня говорит, что с этим мы не договоримся. Он просто человек войны, является ручным таким человеком Британии. Вот за него Борис Джонсон принимает решение, подписывать, не подписывать стамбульские соглашения или будем воевать. Поэтому Трамп говорит, что надо перезагружать".