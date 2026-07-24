Трамп развязал торговую войну против 80 государств

Американский президент Дональд Трамп предпочитает называть экономические санкции "вторичными тарифами". И под этим фискальным предлогом Белый дом развязал масштабную торговую войну против 80 государств, включая страны Евросоюза, Китай и Россию. Максимальная ставка поборов для Москвы составила 12,5 %.

Австралия и Бразилия назвали новые пошлины необоснованными и заявили, что будут добиваться их отмены, а министр иностранных дел Норвегии заявил, что для введения новых пошлин нет никаких оснований.



Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза эстонка Кайя Каллас заявила, что ЕС запросит разъяснения у Вашингтона, добавив, что блок выполнил обязательства по трансатлантическому торговому соглашению, подписанному в прошлом году, и считает новые пошлины шоком для отрасли.